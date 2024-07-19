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Giriş Tarihi: 19.7.2024 23:45 Son Güncelleme: 20.7.2024 00:16

Son dakika: Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek: İlk defa iki kademe artırıldı

Son dakika... Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Moody’s kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu." dedi.

Son dakika: Moody’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek: İlk defa iki kademe artırıldı

Son dakika... Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notuyla ilgili değerlendirmesini açıkladı. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

BAKAN ŞİMŞEK: İLK DEFA İKİ KADEME BİRDEN ARTTI

Bu kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek "Moody's kredi notumuzu ilk defa iki kademe artırdı! Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody's görünümü pozitif olarak korudu." dedi.

Şimşek ayrıca "Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında etkili oldu. Görünümün pozitif olarak korunması programımıza duyulan güveni yansıtırken potansiyel not artışlarına işaret ediyor. Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! Bakan Şimşek: İlk defa iki kademe artırıldı
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