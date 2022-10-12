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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak...
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:11

SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak...

SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak...

SON DAKİKA HABERİ: Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma ve küresel enerji krizi akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaları da beraberinde getiriyor. Brent petrolde son günlerde yaşanan yükseliş motorin fiyatlarında yükseliş meydana getirmişti. Brent petrolün yeniden düşmesi ile birlikte motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatı tarihi zirve seviyesini gördü. Savaşın seyrinin yumuşaması ile piyasalar gibi brent petrol de normal seviyelerine gerilemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi ile brent petrol yeniden yükselişe geçti. Bu da motorin fiyatlarını artışa geçirdi. Brent petroldeki geri çekilme sonrası ise motorin fiyatlarına indirim gözüktü.

BU GECE YARISI MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR

Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin grubuna 2,13 TL indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı 26 lira 40 kuruş seviyesine kadar düşecek.

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28,53 TL

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28,67 TL

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 28,64 TL

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

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SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak...
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