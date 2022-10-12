SON DAKİKA: Motorin fiyatlarına büyük indirim geliyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak...

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatı tarihi zirve seviyesini gördü. Savaşın seyrinin yumuşaması ile piyasalar gibi brent petrol de normal seviyelerine gerilemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi ile brent petrol yeniden yükselişe geçti. Bu da motorin fiyatlarını artışa geçirdi. Brent petroldeki geri çekilme sonrası ise motorin fiyatlarına indirim gözüktü.