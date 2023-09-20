SON DAKİKA: Piyasalar merakla bekliyordu: Fed faiz kararını açıkladı!

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, temmuz ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.