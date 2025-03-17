Son dakika: Bankpozitif’in yönetimi TMSF’ye devredildi

İstanbul merkezli düzenlenen "Yasa Dışı Bahis" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda altı milyar 900 milyon lira olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuş, 59 şüpheli tespit edilmiş ve eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

BANKPOZİTİF'İN YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ

Yasadışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Bankpozitif yönetimi TMSF'ye devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."