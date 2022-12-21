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Giriş Tarihi: 21.12.2022 14:05 Son Güncelleme: 21.12.2022 14:22

SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi

Son dakika haberine göre; Rekabet Kurulu, zincir marketler ile ilgili soruşturmanın ikinci kısmını da tamamladı. Soruşturmada, bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

SON DAKİKA: Rekabet Kurulu’ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi

5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında 2.7 milyar TL para cezası verilmişti. Bu soruşturmanın devamında Rekabet Kurulu'ndan önemli bir tespit daha geldi. Soruşturmada, bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi.

KARTEL TESPİT EDİLDİ

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

5 zincir market (BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour) ve bir tedarikçi (Savola) hakkında toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL idari para cezasının verildiği soruşturmanın devamı niteliğinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında üretici/tedarikçi niteliğindeki 15 teşebbüsün zincir marketlerdeki fiyatlama davranışları incelendi. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda soruşturma tarafı bazı tedarikçilerin beş büyük zincir market arasında fiyat artışlarına yönelik koordinasyonu sağlayarak marketlerin raf fiyatlarını belirlemeye yönelik kartel oluşturdukları tespit edildi. Ayrıca kartelin yanı sıra soruşturma konusu bazı teşebbüslerin marketlerdeki raf fiyatlarını doğrudan belirlemek suretiyle de Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldı.

İŞTE O FİRMALAR VE VERİLEN CEZALAR

Bu kapsamda 13 teşebbüs hakkında dolaylı olarak marketlerdeki raf fiyatlarının artmasına sebep olabilecek rekabet ihlali türlerinden olan kartel ve/veya yeniden satış fiyatının tespiti sebebiyle;

• Coca-Cola'ya 272.159.349,36 TL,
• Eti'ye 173.263.933,89 TL,
• Pasifik Tüketim'e 106.002.255,94 TL,
• Pepsi'ye 92.506.885,85 TL,
• Frito Lay'e 87.954.615,82 TL,
• Düzey Tüketim'e 48.190.012,34 TL,
• Red Bull'a 25.711.530,05 TL,
• Unmaş'a 24.223.008,88 TL,
• Şölen'e 15.680.173,63 TL,
• Haribo'ya 10.204.678,30 TL,
• Kent Gıda'ya 8.775.984,66 TL,
• Glaxosmithkline'na 8.424.667,29 TL,
• Doğanay'a 5.553.551,61 TL
olmak üzere toplamda yaklaşık 878 milyon TL idari para cezası verildi.

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SON DAKİKA: Rekabet Kurulu'ndan zincir marketler ile ilgili çok önemli karar! Kartel tespit edildi
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