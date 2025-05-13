SON DAKİKA | Rekabet Kurumu açıkladı: Apple’a soruşturma açıldı! Teknoloji zincirleri de dahil edildi

Aynı tarihli Kurul toplantısında ayrıca, geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile APPLE'ın yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, APPLE'ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle; APPLE, muhtelif sağlayıcılar, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ (TROY), Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ (GÜRGENÇLER), FİNTEGRE, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti. (MEDIAMARKT), Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ (TEKNOSA) ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic AŞ (VATAN) tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak önaraştırma başlatılmasına karar verilmiştir. Önaraştırma sonucunda Kurulun 10.04.2025 tarihli toplantısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

APPLE,

TROY,

EASYCEP,

GÜRGENÇLER,

HB BİLİŞİM,

FINTEGRE,

MEDIAMARKT ve

TEKNOSA

hakkında soruşturma açılmasına, açılan bu soruşturmanın 27.02.2025 tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verilmiştir.