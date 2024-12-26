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Giriş Tarihi: 26.12.2024 00:29 Son Güncelleme: 26.12.2024 00:47

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomotiv ticaretinde iki kritik düzenleme!

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'de yer alan otomotivdeki ikinci el ticaretine ilişkin iki ayrı düzenleme ile birlikte "6 ay 6 bin KM" kuralında süre uzatıldı, zorunlu trafik sigortasında ise kısa dönem sigortanın önü açıldı.

SON DAKİKA | Resmi Gazete’de yayımlandı: İkinci el otomotiv ticaretinde iki kritik düzenleme!

Son dakika haberleri... Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında iki kritik düzenle yer aldı. "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanara yürürlüğe girdi.

6 AY 6 BİN KM KURALINDA SÜRE UZADI

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, yeni aracın ilk tescilinden sonra 6 ay 6 bin KM satılamaması ve pazarlanamaması kuralı için 1 Ocak 2025 tarihinde bitmesi beklenen süre 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

KISA DÖNEM SİGORTANIN ÖNÜ AÇILDI

Diğer bir düzenleme ile ise galericileri yakından ilgilendiriyor. Araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. Kararda, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesini haiz işletmelerin işleten sıfatıyla akdedecekleri trafik sigortası sözleşmeleri için sigorta süresini otuz güne kadar indirmeye yetkilidir." ifadesi yer aldı.

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SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: İkinci el otomotiv ticaretinde iki kritik düzenleme!
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