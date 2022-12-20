Son dakika: Savunma Sanayii Zirvesi: Tayfun-Sungur ve birçok sistem için yeni karar!

TÜRKİYE SAVUNMADA SERİ ÜRETİME GEÇİYOR!

Toplantıda, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için Siper, Hisar ve Sungur sistemlerinin yeni seri üretimlerine yönelik karar verildi.

SİPER, HİSAR, TAYFUN VE BİRÇOK SİSTEM İÇİN SERİ ÜRETİM KARARI

Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun, ilk milli gemi savar füzesi Atmaca, yeni nesil topçu füzesi TRLG-230, kısa menzilli tanksavar silahı Karaok ile Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk havadan havaya füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan'ın yanı sıra Akya torpidosu ve çeşitli platformlar için muhtelif mühimmatların seri üretimlerine yönelik de kararlar alındı.

KIZILELMA'DA SON DURUM

Toplantıda ayrıca MİLGEM projesi kapsamında inşa edilecek 6-7-8. gemilerin (i sınıfı fırkateynler) tedariği de kararlaştırıldı.

İlk test uçuşunu 5 saat havada kalarak başarıyla gerçekleştiren insansız jet savaş uçağı Kızılelma'da gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda, İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu da görüşüldü.