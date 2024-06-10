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Giriş Tarihi: 10.6.2024 09:24 Son Güncelleme: 10.6.2024 09:50

SON DAKİKA: SGK duyurdu! Emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

Son dakika haberi: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli ikramiyesi hakkında duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA: SGK duyurdu! Emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

Son dakika haberi: Emekli ikramiyesi ödemeleri bugün başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kimin ne zaman Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi alacağını duyurdu.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI

SGK, emekli ikramiyesi için "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz" açıklamasına yer verdi.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİME NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri şu tarihlerde hesaplarda:

4(c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlara 10 Haziran 2024.

4(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlara 11 Haziran 2024.

4(a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlara 12-13-14 Haziran 2024.

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SON DAKİKA: SGK duyurdu! Emekli ikramiyesi ödemeleri başladı
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