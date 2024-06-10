SON DAKİKA: SGK duyurdu! Emekli ikramiyesi ödemeleri başladı

Son dakika haberi: Emekli ikramiyesi ödemeleri bugün başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kimin ne zaman Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi alacağını duyurdu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ BAŞLADI
SGK, emekli ikramiyesi için "Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz" açıklamasına yer verdi.
4(b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlara 11 Haziran 2024.
4(a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alan vatandaşlara 12-13-14 Haziran 2024.
Emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini bugün ödemeye başlıyoruz. pic.twitter.com/CGv7gc6VwZ— SGK (@sgksosyalmedya) June 10, 2024