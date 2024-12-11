SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Aralık fırsatı! Rakam 75 bin liraya yükseldi: İşte faizsiz kredi veren bankalar...

Son dakika haberleri...Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından talep edilen sıfır faizli kredi kampanyaları son sürat devam ediyor. Faizsiz ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar kampanyaya yoğun ilgi gösterirken bankalarda yeni müşteri çekebilmek için her dönem kampanya detayları güncelleyerek faizsiz kredi kampanyalarını daha cazip hale getiriyor. Kasım ayında 0 faizli kredi için tavan rakam 50 bin lira iken bankalar aralık ayında rakamlarda güncellemeye gitti. Buna göre yeni tavan rakam 75 bin lira oldu. Peki kimler faizsiz 75 bin lira çekebilir? 0 faizli kredi veren bankalar hangisi? İşte faizsiz kredi için tüm soruların cevapları...
SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN YENİ RAKAM 75 BİN LİRA!
Sıfır faizli kredi kampanyalarında aralık dönemi devam ediyor. Yıl sonu yaklaşırken bankalarda kampanyayı daha cazip hale getirerek yeni müşteriler çekmek istiyor. Bu nedenle kampanya detayları sürekli güncellenirken rakamlarda da artış yaşanıyor. Bankalar aralık ayı faizsiz kredi için yeni detayları duyurdu. Tavan rakam 50 bin liradan 75 bin liraya yükseldi.
ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK!
Faizsiz kredi kampanyaları vatandaşlara birçok avantaj sağlıyor. Maliyet avantajı kampanyayı en cazip kılan özellik olarak yer alıyor. Fakat, bankaların kampanya kapsamında vatandaşlara sunduğu tek avantaj maliyet değil. Bankalar vatandaşları sıfır faizli kredi için şubeye çağırmıyor. Vatandaşlar mobil uygulamalar üzerinden banka müşterisi olabiliyor ve kredi için başvuru yapabiliyor.
FİNDEKS NOTU DETAYINA DİKKAT!
Bankalar faizsiz kredi kampanyaları için vatandaşlardan bazı şartları yerine getirmesini talep ediyor. Sadece yeni müşterilere sunulan kampanyalar ile bankalar yeni müşteri çekmek istiyor. Fakat kredi için bazı bankalar estra koşullar talep edebiliyor. Bunlardan en çok göze çarpanı ise findeks kredi notu oluyor. Buna göre bazı bankalar vatandaşlardan sıfır faizli kredi için yüksek findeks kredi notu talep edebiliyor.
İŞTE FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNAN 9 BANKA
ENPARA
Yeni müşterilere özel 3 ay vadeli %0 faizli 10 bin TL kredi imkanı sunuyor.
ON DİJİTAL BANKACILIK
ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine %0 faizli 3 ay vadeli 15.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.
ALBARAKA
Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) %0 faizli 15.000 TL finansman imkanı sunuluyor.
DENİZBANK
Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit ve 6 aya kadar vadeli %0 faiz oranlı 10.000 TL kredi imkanı sunuyor.
Kampanya, 01/12/2024 – 31/12/2024 tarihleri arasında geçerlidir.
QNB
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel %0 faizli 6 ay vadeli 20.000 TL kredi imkanı, %0 faiz oranı ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
1 Aralık - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
TEB BANKASI
TEB Bankası yeni gelen müşterilerine özel %0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve %0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
Kampanya 23.05.2024-31.12.2024 tarihine kadar geçerlidir.
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sunuyor.
Faizsiz kredi kampanyasından 10 – 31 Aralık tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA'lı olan vatandaşlar faydalanabilir.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans imkanı, 30 Kasım'a kadar İşCep'ten İş Bankası müşterisi olanlara 30.000 TL'ye varan Faizsiz Ek Hesap ayrıcalığı sunuyor.
Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir.
Kampanyadan 01.12.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Bankası müşterisi olan müşteriler yararlanabilecektir.
AKBANK
Akbank yeni müşterilerine özel 6 ay vadeli 25.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli avans, 3 ay vadeli 25.000 taksitli artı para imkanı sunuyor.