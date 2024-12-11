SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Aralık fırsatı! Rakam 75 bin liraya yükseldi: İşte faizsiz kredi veren bankalar...

FİNDEKS NOTU DETAYINA DİKKAT!

Bankalar faizsiz kredi kampanyaları için vatandaşlardan bazı şartları yerine getirmesini talep ediyor. Sadece yeni müşterilere sunulan kampanyalar ile bankalar yeni müşteri çekmek istiyor. Fakat kredi için bazı bankalar estra koşullar talep edebiliyor. Bunlardan en çok göze çarpanı ise findeks kredi notu oluyor. Buna göre bazı bankalar vatandaşlardan sıfır faizli kredi için yüksek findeks kredi notu talep edebiliyor.