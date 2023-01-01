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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitledi
Giriş Tarihi: 1.1.2023 11:30 Son Güncelleme: 1.1.2023 11:36

Son dakika | ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitledi

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Muş Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin üst yöneticileriyle bir araya gelmiş ve toplantıda asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatlarıyla ilgili görüşme gerçekleşmişti. Görüşme sonrasında büyük zincir marketlerden olan ŞOK Marketlerinden fırsatçılığa karşı önemli bir reaksiyon geldi. ŞOK bin üründe fiyat sabitleme kararı aldığını duyurdu

Son dakika | ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitledi

ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu karar kapsamında Undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabitleniyor.

Bakan Muş'un görüşme gerçekleştirdiği gıda perakendecilerinden ŞOK Marketler, Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleyeceğini ilan etti. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerini bu kapsama alan ŞOK, Pirinçten makarnaya, bakliyattan una, çay-kahveden şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabit kalacak.

Uğur Demirel: "Müşterilerimize ve ülkemiz ekonomisine destek oluyoruz"

Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi: "Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı. Biz de ŞOK Marketler olarak ülkemizin ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı vermek üzere Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarımızı sabitleme kararı aldık. Her zaman uyguladığımız düşük fiyat politikamızı bu defa Ocak ayı boyunca sabitleyerek müşterilerimize yönelik hoş bir sürpriz yaptık.

81 İLDE ENFLASYONUN BASKILANMASINDA ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENİYORUZ

Yani belirlenen 1.000 ürünün maliyetleri artsa da fiyatları ay sonuna kadar sabit kalacak. Biz, ŞOK Marketler olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi daima en uygun fiyatlarla müşterilerimize ulaştırıyoruz. 81 ile yayılmış olan mağazalarımızda piyasa fiyatlarının altında uyguladığımız fiyat politikamızla, enflasyonun baskılanmasında önemli bir görev üstleniyoruz.

Şimdiye kadar "Birlikten Berekete" yaklaşımı ile her zaman ülkemizin, üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.

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Son dakika | ŞOK Market 1000 üründe fiyatları sabitledi
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