SON DAKİKA! SPK’dan 3 yatırım fonu için tasfiye kararı: Ödemeler hangi sırayla yapılacak? İşte şartlar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Ekim 2026 tarihli ve 2026/76 sayılı bülteninde, tasfiye kapsamındaki belirli yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin ayrıntılarını duyurdu. Düzenlemeye göre ödemelerin tutarı yatırımcının net yatırım miktarı, fonun nakit durumu ve belirlenen üst sınırlar dikkate alınarak hesaplanacak. Para piyasası fonları öncelikli olacak; nakdin yetersiz kalması hâlinde ise yatırımcılar ve fonlar arasında ödeme sıralaması yapılabilecek.

HANGİ FONLARIN TASFİYESİNİ HANGİ BANKA YÜRÜTECEK?

SPK açıklamasına göre, 17 Eylül 2026 tarihli kararlarla tasfiye kapsamına alınan Tera, Pusula ve Atlas portföy yönetim şirketlerinin kurduğu belirli yatırım fonlarında tasfiye işlemleri yürütülecek.

Bu kapsamda Pusula ve Atlas Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini T.C. Ziraat Bankası AŞ, Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası AŞ gerçekleştirecek. Süreç, SPK koordinasyonunda ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülecek.

ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON TL ÜST SINIRI

SPK tarafından açıklanan esaslara göre, yatırımcı başına yapılacak ara ödeme 1 milyon TL'yi aşamayacak. Bunun yanında ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanan endeksleme yapılmamış net yatırım tutarının üzerinde olamayacak.

Fonun dağıtılabilir nakdinin bütün yatırımcıların ara ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yetmemesi durumunda ödeme tutarı belirli ölçütlere göre sınırlandırılacak. Bu hesaplamada net yatırım tutarı, ilgili fon için belirlenen tarihe göre hesaplanan tutar ve 1 milyon TL üst sınırı dikkate alınacak.

Para piyasası fonlarında hesaplama için tasfiye kararından önceki gün olan 17 Eylül 2026 esas alınacak. Diğer fonlarda ise ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki günün sonu dikkate alınacak.

ÖNCELİK PARA PİYASASI FONLARINA VERİLECEK

Ara ödeme sürecinde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlara verilecek. Bununla birlikte, bir fonun dağıtılabilir nakdi, tasfiye kararından önceki günün fon birim pay fiyatı ve hak sahibi yatırımcıların pay sayıları üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılıyorsa ara ödeme yerine nihai ödeme yapılacak.

Para piyasası dışındaki fonlarda ise dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı dikkate alınacak. Karşılama oranı daha yüksek olan fonlara öncelik tanınacak. Oranların aynı veya birbirine yakın olması durumunda, tasfiye işlemini yürüten banka mevcut nakitle en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak sıralamayı belirleyecek.

NAKİT YETERSİZLİĞİNDE ÖDEME SIRASI BELİRLENECEK

Fonun nakdi tüm yatırımcılara ara ödeme yapılması için yeterli olmazsa, ödeme sıralaması oluşturulabilecek. SPK açıklamasına göre, fon bazında ara ödeme tutarı en düşük yatırımcılardan en yüksek tutarlı yatırımcılara doğru bir sıralama yapılması mümkün olacak.

Ayrıca SPK, fonun likidite durumunu ve ödeme tutarlarını dikkate alarak, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasını sağlayacak asgari ara ödeme tutarlarını belirleyebilecek.

BAZI KİŞİ VE KURULUŞLARA ÖDEME YAPILMAYACAK

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddeleri kapsamındaki fiilleri işlediği veya bu fiillere iştirak ettiği SPK tarafından belirlenen ve MKK'ye bildirilen kişi ve kuruluşlara, tasfiye ve geri alma hesaplarından ödeme yapılmayacak.

ARA ÖDEME, NİHAİ TASFIYE TUTARINDAN MAHSUP EDİLECEK

Ara ödeme yapılması, yatırım fonu paylarının o aşamada iade edildiği anlamına gelmeyecek. Yatırım fonu payları nihai tasfiye aşamasında iade edilecek ve daha önce yapılan ara ödemeler yatırımcının nihai tasfiye sonucunda hak edeceği tutardan mahsup edilecek.

Genel pay iade hesabına aktarılan tutarların dağıtımında ise öncelikle, karşılama oranı en düşük ve net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcı sayısı en yüksek para piyasası fonları dikkate alınacak. Dağıtımda, mevcut kaynakla ara ödeme işlemlerinin mümkün olan en fazla sayıda yatırımcı için tamamlanması hedeflenecek. Para piyasası fonlarından sonra kaynak kalması hâlinde aynı ilkeler diğer fonlara da uygulanacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör