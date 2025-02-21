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Giriş Tarihi: 21.2.2025 22:27 Son Güncelleme: 21.2.2025 22:42

SON DAKİKA | SPK'dan BİST pay piyasasına inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi. Kuruldan yapılan açıklamada, "Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sorumlular hakkında cezai veya idari yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

SON DAKİKA | SPK’dan BİST pay piyasasına inceleme

Kuruldan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır."

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLAMIŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

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SON DAKİKA | SPK'dan BİST pay piyasasına inceleme
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