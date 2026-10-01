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Giriş Tarihi: 1.10.2026 07:29 Son Güncelleme: 1.10.2026 07:52

SON DAKİKA! SPK'dan fon mağdurlarına ara ödeme kararı! 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak

Son dakika haberi... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiyeyi beklemeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Ödemeler, yatırımcıların net yatırım tutarına göre belirlenecek.

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SON DAKİKA! SPK’dan fon mağdurlarına ara ödeme kararı! 1 milyon TL’ye kadar ödeme yapılacak
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye sürecindeki bazı fonların yatırımcıları için ara ödeme yapılmasına karar verdi. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılar için Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre kurum, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonların yatırımcıları için de ödeme sürecini başlattı.

Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucuna mahsuben ivedilikle ara ödeme aktarılacak.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME

Düzenlemeye göre yatırımcının net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa tutarın tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme olarak yapılacak.

Uygulamanın ilk olarak para piyasası fonlarından başlatılması kararlaştırıldı.

FON PAYLARI İADE EDİLMEYECEK

Ara ödeme yapılabilmesi için yatırımcıların fon paylarını iade etmesi gerekmeyecek. Fon paylarının iadesi ile yatırımcıların kalan haklarının hesaplanması, nihai tasfiye aşamasında gerçekleştirilecek.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#SERMAYE PİYASASI KURULU #TERA

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SON DAKİKA! SPK'dan fon mağdurlarına ara ödeme kararı! 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapılacak
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