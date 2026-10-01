SON DAKİKA! SPK’dan fon mağdurlarına ara ödeme kararı! 1 milyon TL’ye kadar ödeme yapılacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yer alan karara göre kurum, Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonların yatırımcıları için de ödeme sürecini başlattı.

Hak sahipliği mutabakatı tamamlanan tüm katılma payı sahiplerine, nihai tasfiye sonucuna mahsuben ivedilikle ara ödeme aktarılacak.

1 MİLYON TL'YE KADAR ARA ÖDEME

Düzenlemeye göre yatırımcının net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa tutarın tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme olarak yapılacak.

Uygulamanın ilk olarak para piyasası fonlarından başlatılması kararlaştırıldı.