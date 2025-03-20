SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan döviz satım işlemleri için açıklama

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, Döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır
TCMB Nezdinde Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/PCWey16TyR pic.twitter.com/hiPJeSlRwD— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) March 20, 2025