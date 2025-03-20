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Giriş Tarihi: 20.3.2025 10:33 Son Güncelleme: 20.3.2025 11:21

SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan döviz satım işlemleri için açıklama

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine ilişkin basın duyurusu yayımladı.

SON DAKİKA! Merkez Bankası’ndan döviz satım işlemleri için açıklama

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine İlişkin Basın Duyurusu yayımladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, Döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır

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SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan döviz satım işlemleri için açıklama
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