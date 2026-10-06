SON DAKİKA! TCMB Başkanı Karahan’dan TBMM’de dezenflasyon mesajı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla toplandı. TCMB Başkanı Karahan, Merkez Bankasının yürüttüğü para politikasına ve ekonomik görünüme ilişkin milletvekillerine kapsamlı bir sunum gerçekleştiriyor.

Karahan'ın açıklamaları şu şekilde:

Yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizlikler dezenflasyon sürecini etkiliyor. Jeopolitik belirsizliklerin arz yönlü etkilerine rağmen dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki yavaşlama belirginleşti. arz yönlü şokların etkisiyle iyileşmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı.

Yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle, ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı bir artış yaşandı.

Bireysel yatırımcıların döviz ve kıymetli maden satışlarının sürdüğünü gözlemliyoruz.

Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.

Enflasyonda temmuz ayından itibaren ana eğilimde yeniden gerileme gördük

Dezenflasyon konusunda kazanımların devamını sağlamak için ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz

Kısa vadeli tahvillere yönelik artan ilgiyle birlikte getiri eğrisinin kısa ucu geriledi.

Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz

Enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü değerlendiriyoruz"

Ayrıntılar geliyor...

Haber Girişi Baki Sancak - Editör