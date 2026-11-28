Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, MÜSİAD tarafından Londra'da düzenlenecek Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısına katılarak konuşma yapması bekleniyor. Karahan, 30 Kasım'da HSBC iş birliğiyle gerçekleştirilecek yatırım konferansında da yer alacak. Konferansta Türk şirketleri İngiliz yatırımcılarla bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

MÜSİAD, 28-29 Kasım tarihlerinde Londra'da Avrupa Genel İdare Kurulu toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katılması ve program kapsamında bir konuşma yapması öngörülüyor.

Londra'daki temaslar, 30 Kasım'da düzenlenecek yatırım konferansıyla devam edecek. MÜSİAD ve HSBC iş birliğinde, bankanın Londra'daki genel merkezinde gerçekleştirilecek konferansta Türk şirketleri İngiliz yatırımcılarla buluşacak.

Programa TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yanı sıra Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TCMB Başekonomisti Murat Taşçı ve HSBC'nin üst düzey yöneticilerinin katılması bekleniyor.

MÜSİAD, daha önce de uluslararası yatırımcılarla Türk iş dünyasını buluşturan benzer bir organizasyona imza atmıştı. Kurum, nisan ayında New York'ta JPMorgan iş birliğiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yatırım konferansı düzenlemişti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör