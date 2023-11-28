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Giriş Tarihi: 28.11.2023 15:39 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:57

SON DAKİKA: THY, İstanbul Havalimanı'ndaki 56 seferini iptal etti

Son dakika haberleri...İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

SON DAKİKA: THY, İstanbul Havalimanı’ndaki 56 seferini iptal etti

Son dakika haberleri...İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 56 seferi iptal ettiği duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. İstanbul Havalimanı'nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

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SON DAKİKA: THY, İstanbul Havalimanı'ndaki 56 seferini iptal etti
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