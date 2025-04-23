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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | THY'den İstanbul depremi sonrası ilave seferler: Tavan fiyat 1750 TL olarak belirlendi
Giriş Tarihi: 23.4.2025 16:26 Son Güncelleme: 23.4.2025 16:43

SON DAKİKA | THY'den İstanbul depremi sonrası ilave seferler: Tavan fiyat 1750 TL olarak belirlendi

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | THY’den İstanbul depremi sonrası ilave seferler: Tavan fiyat 1750 TL olarak belirlendi

Son dakika: Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bugün İstanbul merkezli hissedilen depremler nedeniyle öncelikle İstanbul'lu hemşehrilerimize ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." dedi.

THY'DEN EK SEFER VE TAVAN FİYAT KARARI

Yahya Üstün, "Mevcut koşullarda ihtiyaç duyulan noktalara ilâve seferler gerçekleştirecek olup, yurtiçinde tavan fiyatımızı 1750TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını değerli kamuoyumuzun dikkatine sunarız." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | THY'den İstanbul depremi sonrası ilave seferler: Tavan fiyat 1750 TL olarak belirlendi
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