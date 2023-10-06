Son dakika: Ticaret Bakanı Bolat’tan otomobil piyasasına ilişkin flaş açıklamalar! Köpük ortadan kalktı

TRT'ye konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomobil piyasasında spekülatif fiyat oluşumları ve stokçuluk ortadan kaldırıldı" ifadelerine yer verdi.

"KÖPÜK ORTADAN KALKTI"

Bolat, "Hükümet olarak 2 ay içinde piyasayayı normalleştirmiş olduk. Fiyatlardaki o köpük kalktı ve fiyatlar geriye gitti." şeklinde konuştu.

"OTOMOBİLDE FİYATLAR DÜŞTÜ"

Diğer yandan Bolat, "Fiyatlar 2. el araçlarda yüzde 15, sıfır araçlarda ise fiyatlar yüzde 20 düştü. Rekabet başladı. Düşüşler devam edecek." dedi.

FAHİŞ KİRA ARTIŞIYLA MÜCADELE

Ticaret Bakanı Bolat, "Fiyatların ilan siteleri aracılığıyla şişirildiğini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAKAN BOLAT'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Hükümetimiz 3 Haziran tarihinde açıklandıktan sonra biz de Ticaret Bakanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atandık. Baktığımızda özellikle COVID döneminden başlayarak gerek tedarik krizleri gerekse lojistik krizleri nedeniyle dünyada, arz talep dengesizliğinden dolayı bir çok üründe anormal fiyat artışları ve yüksek enflasyon dalgası meydana geldi. Bu bütün dünyada aşağı yukarı son 40 yıldır görülmemiş bir enflasyon dalgası oldu. Yüzde 1, yüzde 2'dir ki AB ya da ABD'de yüzde 10'lar, yani 8-10 katı bir enflasyon artışı, bizim ülkemizde de bu oldu.

Bunun en çarpıcı alanlarından birisi otomotiv sektörüydü. Çip krizi denildi, lojistik krizi denildi. Baktığınızda araç bulunmaması, özellikle sıfır araçların ortada olmaması, bunların büyük ölçüde stoklandığı ihbarları ve bilgileri, müşterilere karşı araç yok deyip anormal taleplerde bulunmak ve çeşitli haksız ticari uygulamalar gibi düzenlemeler oldu. Hükümetimiz bundan 1 buçuk yıl önce 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması getirmişti. Çünkü bu da şundan kaynaklanıyor. Araç sıkıntısı olduğu için bugün aracı al, yarın üzerine yüzde 30, yüzde 40 koy sat gibi uygulamaları önlemek amacıyla bunlar yapılmıştı. Biz de göreve geldikten sonra bu noktada önce tebdili kıyafetle denetimlerimizi artırdık. Hükümet olarak Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimat bu piyasayı toparlayın, düzenleyin olmuştu. Bu noktada 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması ikinci elde sadece yetkili satıcılar için söz konusuydu. Biz bunu bireysel satıcılar için de bir temmuz itibarıyla uygulamaya başladık. Hem yetkili satıcılar için süreyi uzattık hem bireysel satıcılar için sınırlamayı getirdik. Noterler Birliği kanalıyla, noterlerle güçlü bir iş birliği yaptık.

Ardından bugün aracı al, yarın üzerine fiyat koyup internet sitelerinde ilan et yapılıyordu. Bunu da yasakladık. İlan sitelerine bu konuda sorumlu tuttuk. Bu ilan yasağına uymayanlara da ciddi para cezaları uygulayacağımızı ilan ettik. İhlal edenlere de uyguladık. Son olarak da birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazamayacaklarını ilanlarda bir yönetmelikle getirdik. 31 Ağustos'ta da emlak ve oto piyasasında sahte ilanlar yoluyla organize bir şekilde fiyatları şişirme, spekülasyon çalışması içinde, manipülatif uygulamalara karşı da ilan sitelerini de sorumlu tutan çok önemli bir yönetmelik değişikliği yaptık. İki ay süre verdik. 1 Kasım'da uygulanmaya başlanacak. Buradaki bütün amacımız, piyasanın kesinlikle denetlenmesi, düzenlenmesi, adil, istikrarlı bir şekilde satışların, alışların bir düzene gelmesi. Yani işini doğru yapan ve meslek etiğine uyan herkesin karşısında biz saygı duyuyoruz. takdir ederiz ama oto piyasası herkesi ilgilendiren bir alan. 27 milyon araç var Türkiye'de. 26 milyon hane var. Her haneyi ilgilendiren bir konu. Belirsizlik ve dalgalı bir seyirdi. Burada haksız kazançlar çok büyük söz konusu oluyordu. Bu çalışmalarımızla hükümet olarak 2 ay, 2 buçuk ay içinde piyasayı normalleştirmiş olduk.

Bir de baktık ki bütün stoklar ortaya çıktı. 3 ay sonrasına, 6 ay sonrasına araç gelebilir derken şimdi 3 saat, 24 saat sonrasına araç teslim ediliyor. Bunlar güzel gelişmeler. Daha önemlisi fiyatlardaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti. İkinci elde fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var, aslında bu devam edecek. Birinci el sıfır araçlarda da yüzde 15, 20'ler arasında kampanyalarla indirimler yapılıyor.