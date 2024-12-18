SON DAKİKA! Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamı affetmedi: Rekor ceza kesti

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, 2024 yılında 1705 adet aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamaya rekor ceza kesti. Bakanlık kasım indirimlerine dikkat çekti.

196'SI MEVZUATA AYKIRI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Reklam Kurulu; tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelemek üzere 12 Aralık 2024 tarihinde yılın son toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, kasım ayında 213 adet dosyadan 196'sı mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 54,3 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu ayrıca 35 dosya hakkında aykırılık tespit ederek, internet sitelerinin erişiminin engellenmesine karar verdi. Bu şekilde, 2024 yılında Reklam Kurulu tarafından toplam 1917 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1705 adet dosya hakkında yayın durdurma cezasının yanı sıra, toplam 277,6 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.