SON DAKİKA: TOKİ haftalık kura çekimi takvimi açıklandı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları

Bugün itibariyle Erzincan'da başlayacak olan haftalık kura çekilişi 27 Kasım'a kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1037 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1284 konut

24 Kasım Perşembe: Elazığ 397 konut - Adıyaman bin 570 konut

25 Kasım Cumartesi:Adıyaman bin 80 konut

26-27 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 3 bin 514 konut