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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: TOKİ haftalık kura çekimi takvimi açıklandı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
Giriş Tarihi: 21.11.2022 10:53 Son Güncelleme: 21.11.2022 10:54

SON DAKİKA: TOKİ haftalık kura çekimi takvimi açıklandı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları

Son dakika haberler...Sosyal Konut Projesi'nde yeni TOKİ kura tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan TOKİ kura çekimi ile ilgili yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesinde kuralar devam ediyor" sözleriyle 7 il için haftalık TOKİ kura çekimi tarihleri duyuruldu.

SON DAKİKA: TOKİ haftalık kura çekimi takvimi açıklandı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları

Son dakika haberi... Tarihi sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin haftalık kura çekimi takvimini paylaştı.

TOPLAM 9 BİN 132 KONUT SAHİBİNİ BULACAK

TOKİ kura çekimi bu hafta 7 ilde başlıyor. 21-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da toplam 9 bin 132 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.

Bugün itibariyle Erzincan'da başlayacak olan haftalık kura çekilişi 27 Kasım'a kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

  • 21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1037 konut
  • 22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
  • 23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1284 konut
  • 24 Kasım Perşembe: Elazığ 397 konut - Adıyaman bin 570 konut
  • 25 Kasım Cumartesi:Adıyaman bin 80 konut
  • 26-27 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 3 bin 514 konut
SON DAKİKA: TOKİ kura çekimi için Bakanlık yeni takvimi paylaştı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları

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SON DAKİKA: TOKİ haftalık kura çekimi takvimi açıklandı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları
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