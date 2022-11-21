SON DAKİKA: TOKİ haftalık kura çekimi takvimi açıklandı! İşte il il TOKİ kura sonuç tarihleri ve sayıları

Son dakika haberi... Tarihi sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin haftalık kura çekimi takvimini paylaştı.
TOPLAM 9 BİN 132 KONUT SAHİBİNİ BULACAK
TOKİ kura çekimi bu hafta 7 ilde başlıyor. 21-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır'da toplam 9 bin 132 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.
Bugün itibariyle Erzincan'da başlayacak olan haftalık kura çekilişi 27 Kasım'a kadar devam edecek. 7 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;