SON DAKİKA: TOKİ uygun fiyata ev sahibi yapacak! 5 yılda 500 bin konut geliyor

TOKİ 5 yıl içinde 500 bin konut yapmayı hedefliyor. Buna göre her yıl 100 bin TOKİ konut satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutların yerini fay sakınım hattına göre belirleyecek. 12'nci Kalkınma Planı'nda TOKİ deprem konutları için ilgili mevzuatlar yeniden ele alınacağı belirtilirken, kentsel dönüşüm çalışmalarına da dikkat çekildi. İşte TOKİ'nin önümüzdeki 5 yılda izleyeceği yol haritası...
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRLEŞME İÇİN ATILACAK ADIMLAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da TOKİ için yeni kararlar da yer aldı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM GELİŞTİRİLECEK
Plana göre, kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun, yerinde dönüşüm anlayışıyla farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilecek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül yaklaşım geliştirilecek.
Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek.
ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM ALANLARI BELİRLENECEK
Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörler esas alınarak öncelikli dönüşüm alanları belirlenecek.
GAYRİMENKULLERİN GERÇEK DEĞERLERİ TESPİT EDİLECEK
Plan kapsamında gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacak.
ANLAŞMAZLIKLAR İÇİN İHTİSAS MAHKEMELERİ OLUŞTURULACAK
Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.
KONUTLARIN YERİ İÇİN FAY SAKINIM HATTI BELİRLENECEK
Kalkınma planı kapsamında kentsel dirençliliği artırmak ve olası riskleri azaltmaya ilişkin çalışmalar da yürütülecek. Bunun için 1/1000 ölçekli aktif fay haritaları hazırlanarak fay sakınım hattı belirlenecek.
YERLİ ÜRÜNLERİN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK
Tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülürken yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarında yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacak.
TAPU İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK
Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılacak ve işlemlerin elektronik ortamda takibi gerçekleştirilecek.
BARINMA SORUNU İÇİN TOPLU KONUT UYGULAMALARI YÜRÜTÜLECEK
Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek.
TOKİ'NİN 5 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENDİ
12. Kalkınma Planı kapsamında 2024'ten 2028'in sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik TOKİ tarafından 500 bine konut yapılması hedefleniyor.
DEPREMZEDELER İÇİN FİNANSMAN YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT YENİDEN ELE ALINACAK
Afet konutlarının yapımında afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleriyle ilgili mevzuat yeniden ele alınacak.