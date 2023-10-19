SON DAKİKA: TOKİ uygun fiyata ev sahibi yapacak! 5 yılda 500 bin konut geliyor

TOKİ 5 yıl içinde 500 bin konut yapmayı hedefliyor. Buna göre her yıl 100 bin TOKİ konut satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutların yerini fay sakınım hattına göre belirleyecek. 12'nci Kalkınma Planı'nda TOKİ deprem konutları için ilgili mevzuatlar yeniden ele alınacağı belirtilirken, kentsel dönüşüm çalışmalarına da dikkat çekildi. İşte TOKİ'nin önümüzdeki 5 yılda izleyeceği yol haritası...