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Giriş Tarihi: 19.10.2023 15:30

SON DAKİKA: TOKİ uygun fiyata ev sahibi yapacak! 5 yılda 500 bin konut geliyor

Son dakika haberi...TOKİ konut satışı konusu 12'nci Kalkınma Planı'nın içerisinde yer alan önemli konulardan biri oldu. Beş yıllık kalkınma planında TOKİ tarafından her yıl 100 bin konut satışı yapılacağı ve bu satışların dar ve orta gelirli, kadın, engelli ve genç vatandaşlara yönelik olacağı bilgisi yer aldı. Peki TOKİ konut satışı ve kentsel dönüşüm çalışmaları için süreç nasıl ilerleyecek? TOKİ konut satışı detayları haberin devamında...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: TOKİ uygun fiyata ev sahibi yapacak! 5 yılda 500 bin konut geliyor

TOKİ 5 yıl içinde 500 bin konut yapmayı hedefliyor. Buna göre her yıl 100 bin TOKİ konut satışı yapılacak. TOKİ tarafından inşa edilecek konutların yerini fay sakınım hattına göre belirleyecek. 12'nci Kalkınma Planı'nda TOKİ deprem konutları için ilgili mevzuatlar yeniden ele alınacağı belirtilirken, kentsel dönüşüm çalışmalarına da dikkat çekildi. İşte TOKİ'nin önümüzdeki 5 yılda izleyeceği yol haritası...

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİRLEŞME İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da TOKİ için yeni kararlar da yer aldı.

RİSKLİ YAPILAR DÖNÜŞTÜRELECEK

Kalkınma Planı kapsamında, "Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlarla bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak" temel amaç olarak belirlendi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM GELİŞTİRİLECEK

Plana göre, kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun, yerinde dönüşüm anlayışıyla farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilecek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül yaklaşım geliştirilecek.

Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek.

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM ALANLARI BELİRLENECEK

Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörler esas alınarak öncelikli dönüşüm alanları belirlenecek.

GAYRİMENKULLERİN GERÇEK DEĞERLERİ TESPİT EDİLECEK

Plan kapsamında gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacak.

ANLAŞMAZLIKLAR İÇİN İHTİSAS MAHKEMELERİ OLUŞTURULACAK

Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

KONUTLARIN YERİ İÇİN FAY SAKINIM HATTI BELİRLENECEK

Kalkınma planı kapsamında kentsel dirençliliği artırmak ve olası riskleri azaltmaya ilişkin çalışmalar da yürütülecek. Bunun için 1/1000 ölçekli aktif fay haritaları hazırlanarak fay sakınım hattı belirlenecek.

YERLİ ÜRÜNLERİN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülürken yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarında yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

TAPU İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILACAK

Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılacak ve işlemlerin elektronik ortamda takibi gerçekleştirilecek.

BARINMA SORUNU İÇİN TOPLU KONUT UYGULAMALARI YÜRÜTÜLECEK

Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek.

TOKİ'NİN 5 YILLIK YOL HARİTASI BELİRLENDİ

12. Kalkınma Planı kapsamında 2024'ten 2028'in sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik TOKİ tarafından 500 bine konut yapılması hedefleniyor.

DEPREMZEDELER İÇİN FİNANSMAN YÖNTEMLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT YENİDEN ELE ALINACAK

Afet konutlarının yapımında afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleriyle ilgili mevzuat yeniden ele alınacak.

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SON DAKİKA: TOKİ uygun fiyata ev sahibi yapacak! 5 yılda 500 bin konut geliyor
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