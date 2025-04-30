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Giriş Tarihi: 30.4.2025 12:26 Son Güncelleme: 30.4.2025 12:48

SON DAKİKA! TPAO Macaristan'da doğal gaz arayacak

Son dakika haberi: TPAO ve MOL şirketleri Macaristan'da iki sahada doğal gazda arama ve üretim faaliyeti yapacak

AA
SON DAKİKA! TPAO Macaristan’da doğal gaz arayacak

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı ile Budapeşte'de ortak basın açıklaması yaptı. TPAO ve MOL şirketlerinin Macaristan'da iki sahada doğal gazda arama ve üretim faaliyetleri yapacakları duyuruldu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'la görüşmesinin ardından Facebook hesabından açıklama yaptı. Szijjarto yaptığı açıklamada ortak girişimin kısa süre içinde Macaristan'daki iki yeni petrol ve doğalgaz sahasında keşif çalışmalarına başlayacağını belirtti.

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SON DAKİKA! TPAO Macaristan'da doğal gaz arayacak
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