SON DAKİKA! TÜİK 3. çeyrek verilerini açıkladı! Turizm geliri 25,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı temmuz-eylül dönemi turizm istatistiklerine göre, Türkiye'nin turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara ulaştı. Buna karşın ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişi oldu.
Turizm gelirinin 25 milyar 294 milyon 255 bin doları ziyaretçilerden, 231 milyon 963 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden sağlanan turizm gelirinin yüzde 14,4'ünü yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.
TURİZM GELİRİNDE EN BÜYÜK PAY KİŞİSEL HARCAMALARIN
Üçüncü çeyrekte ziyaretçilerin yaptığı harcamaların 17 milyar 114 milyon 298 bin doları kişisel harcamalardan, 8 milyar 179 milyon 957 bin doları ise paket tur harcamalarından geldi.
Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içinde paket tur harcamalarının Türkiye'ye kalan payı yüzde 32,3 oldu. Yeme içme harcamalarının payı yüzde 20,5, konaklama harcamalarının payı ise yüzde 12,5 olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı dönemine göre sağlık harcamaları yüzde 23,6, konaklama harcamaları yüzde 19 ve Türkiye içi ulaştırma harcamaları yüzde 12,1 arttı.
TÜRKİYE'Yİ 23,2 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
2026 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişiye geriledi. Bu ziyaretçilerin 3 milyon 159 bin 7'sini, toplamın yüzde 13,6'sını oluşturan yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.
Türkiye'de geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 107 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının gecelik ortalama harcaması ise 68 dolar olarak kaydedildi.
ZİYARETÇİLERİN İLK TERCİHİ GEZİ VE EĞLENCE OLDU
Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 74,5'i gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla seyahat etti. İkinci sırada yüzde 16,9 ile akraba ve arkadaş ziyareti, üçüncü sırada ise yüzde 3,7 ile alışveriş yer aldı.
Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının Türkiye'ye geliş amaçlarında ise akraba ve arkadaş ziyareti öne çıktı. Bu gruptaki ziyaretçilerin yüzde 63,9'u akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla Türkiye'ye geldi.
TURİZM GİDERİ YÜZDE 22,6 ARTTI
Türkiye'de ikamet eden vatandaşların yurt dışı seyahatlerine ilişkin turizm gideri de yükseldi. Turizm gideri, 2026'nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,6 artarak 3 milyar 40 milyon 60 bin dolara ulaştı.
Bu tutarın 2 milyar 572 milyon 425 bin doları kişisel harcamalardan, 467 milyon 635 bin doları ise paket tur harcamalarından oluştu.
YURT DIŞINA GİDEN TÜRK VATANDAŞI SAYISI YÜZDE 24,2 ARTTI
Aynı dönemde yurt dışını ziyaret eden, Türkiye'de ikamet eden vatandaşların sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,2 artarak 4 milyon 202 bin 160 kişiye yükseldi.
Yurt dışına seyahat eden vatandaşların kişi başına ortalama harcaması ise 723 dolar olarak gerçekleşti.