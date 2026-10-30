SON DAKİKA! TÜİK 3. çeyrek verilerini açıkladı! Turizm geliri 25,5 milyar dolara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı temmuz-eylül dönemi turizm istatistiklerine göre, Türkiye'nin turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara ulaştı. Buna karşın ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı yüzde 1,6 azalarak 23 milyon 255 bin 7 kişi oldu.

Turizm gelirinin 25 milyar 294 milyon 255 bin doları ziyaretçilerden, 231 milyon 963 bin doları ise transfer yolculardan elde edildi. Ziyaretçilerden sağlanan turizm gelirinin yüzde 14,4'ünü yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları oluşturdu.