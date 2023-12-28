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Giriş Tarihi: 28.12.2023 10:18 Son Güncelleme: 28.12.2023 10:21

Son dakika: TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi arttı

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında %1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Son dakika: TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklama şöyle:

"Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 95,3 iken, Aralık ayında %1,1 oranında artarak 96,4 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi %2,6 oranında artarak 77,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında azalarak 103,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 116,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı."

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Son dakika: TÜİK açıkladı! Ekonomik güven endeksi arttı
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