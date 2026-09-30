SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: İşte dış ticarette ağustos tablosu

İHRACAT 23,5 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 23 milyar 467 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,5 artışla 28 milyar 706 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 4 artarak 184 milyar 996 milyon dolara, ithalat ise yüzde 5,3 artarak 250 milyar 790 milyon dolara çıktı.