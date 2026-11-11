SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Perakende satışlarda dikkat çeken artış

Toptan ticaret satış hacmi aylık bazda yüzde 1,3 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,1 yükseldi.

Böylece eylül ayında genel ticaret satış hacminde hem yıllık hem de aylık bazda düşüş yaşanırken, perakende ticaret satış hacmi her iki dönemde de artış gösterdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör