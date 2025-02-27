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Giriş Tarihi: 27.2.2025 10:02 Son Güncelleme: 27.2.2025 10:06

SON DAKİKA! TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

SON DAKİKA! TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerine göre, Ocak ayında 99,7 olan endeks, Şubat ayında %0,5 oranında azalarak 99,2 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BELLİ OLDU

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi %1,4 oranında artarak 82,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 102,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,6 oranında artarak 116,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,7 oranında azalarak 89,3 değerini aldı.

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SON DAKİKA! TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı
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