SON DAKİKA! TÜİK eylül işgücü verilerini açıkladı: İşsizlik yükseldi, istihdam geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Bunagöre, Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artarak yüzde 8,4'e çıktı.

İşsiz sayısı 198 bin kişilik artışla 2 milyon 967 bine yükselirken, istihdam edilenlerin sayısı 49 bin kişi azalarak 32 milyon 445 bin oldu. Genç nüfusta işsizlik oranındaki artış ve atıl işgücünün yüzde 31,2'ye ulaşması da verilerde öne çıktı.