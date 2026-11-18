Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ikinci haftasında devam ederken, Türkiye'nin küresel enerji dönüşümüne yönelik açıkladığı yüzde 35 (35x35) elektrifikasyon hedefinde destek veren ülke sayısı 75'e yükseldi. İş dünyası ve sivil toplumdan 94 kurum ve kuruluş da girişime destek verdi.

Zirvede 160'ın üzerinde ülkeden temsilciler, iklim değişikliğiyle mücadelenin hızlandırılması ve verilen taahhütlerin uygulamaya geçirilmesi için müzakerelerini sürdürüyor.

TÜRKİYE'NİN 2035 HEDEFİNE 75 ÜLKEDEN DESTEK

Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında açıkladığı en önemli hedeflerden biri, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmak oldu.

Türkiye'nin 35x35 olarak adlandırılan elektrifikasyon hedefi, COP31 müzakerelerinin ilk haftasının ardından ortaya çıkan ilk taslak metinde de yer aldı.

COP31 Başkanlığından edinilen bilgilere göre, 18 Kasım saat 09.30 itibarıyla 75 ülke Türkiye'nin bu hedefine destek verdiğini açıkladı.

Destek veren ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Norveç, Güney Kore, İspanya, Japonya, Danimarka, Kanada ve Kırgızistan da bulunuyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da AB'nin söz konusu hedefi onayladığını bildirdi.

COP31 Müzakereler Başkanı Avustralya da 35x35 elektrifikasyon taahhüdünün ilk imzacılarından biri olduğunu açıklamıştı.

94 KURUM VE KURULUŞ DA GİRİŞİME KATILDI

Türkiye'nin açıkladığı elektrifikasyon hedefi yalnızca ülkelerden değil, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından da destek gördü.

Bu kapsamda 94 kurum ve kuruluş, küresel elektrifikasyon oranının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefini desteklediğini bildirdi.

Paris Anlaşması sonrasında iklim değişikliğiyle mücadelede verilen taahhütlerin uygulamaya geçirilmesine odaklanan COP31'de, küresel elektrifikasyon oranının mevcut yüzde 22 seviyesinden yüzde 35'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ HIZLANACAK

Elektrifikasyon oranının artırılmasıyla temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması ve fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Söz konusu girişimin, Dubai'de düzenlenen COP28'de kabul edilen küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 2030'a kadar üç katına çıkarma, enerji verimliliğindeki iyileşme hızını iki katına yükseltme ve emisyonları azaltma taahhütlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Elektrifikasyonun yaygınlaşmasının, küresel ısınmayı sınırlandırmaya yönelik çabaları tamamlayacağı ve sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla mümkün olduğunca 1,5 dereceyle sınırlama hedefine katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Öte yandan iklim bilimi dünyasının son raporları, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece sınırını aşma riskinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Ancak emisyonların hızla azaltılmasına yönelik adımlarla bu aşımın geri döndürülebileceğine dikkat çekiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör