SON DAKİKA! Türkiye'nin kredi risk priminde (CDS) son 8 yılın en düşük seviyesi

8 GÜNDE 8 PUANLIK DÜŞÜŞ

Türkiye'nin risk primi 2 Aralık'ta 233 baz puana gerilemişti. CDS'te 8 gün içinde 8 puanlık düşüş yaşanmış oldu.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayı başında yaşanan gelişmenin ardından "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken, dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" açıklamasını yapmıştı.