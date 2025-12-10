SON DAKİKA! Türkiye'nin kredi risk priminde (CDS) son 8 yılın en düşük seviyesi

Kasım ayında son 2,5 yılın en düşük enflasyonun yaşanmasının ardından, bir gelişme de Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde (CDS) yaşandı.
CDS SON 8 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Türkiye'nin CDS'leri yaklaşık olarak son 8 yılın en düşük seviyeye geriledi. Risk primi 225 baz puana kadar düştü.
CDS son olarak 3 Mayıs 2018'de 370 puana yükselmişti.
8 GÜNDE 8 PUANLIK DÜŞÜŞ
Türkiye'nin risk primi 2 Aralık'ta 233 baz puana gerilemişti. CDS'te 8 gün içinde 8 puanlık düşüş yaşanmış oldu.
Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aralık ayı başında yaşanan gelişmenin ardından "Risk primimiz (CDS) 2018 yılı Mayıs ayından sonraki en düşük seviyesine geriledi. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen finansal istikrar bu iyileşmede etkili olurken, dış finansman maliyetlerimiz de önemli ölçüde azaldı" açıklamasını yapmıştı.