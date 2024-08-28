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Giriş Tarihi: 28.8.2024 22:33 Son Güncelleme: 28.8.2024 22:42

SON DAKİKA! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yeni taksi sistemine onay! 2500 araçla...

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da yaşayan vatandaşların şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını ve 2500 araçla başlanacak sistemin kurulmasına dair yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin oy hakkı bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceklerini duyurdu.

SON DAKİKA! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yeni taksi sistemine onay! 2500 araçla...

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi'ni onaylayacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu şu ifadelere yer verdi:

2500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı'nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz.

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SON DAKİKA! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Yeni taksi sistemine onay! 2500 araçla...
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