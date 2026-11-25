TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeleri görüşülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KGM, SHGM ve BTK'nın 2027 yılı için öngörülen yatırım bütçeleri toplamı ise 562,4 milyar lira olarak belirlendi. Bakanlığın Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) dâhil tüm bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını kapsayan 2027 yılı yatırım programı teklifi 774,4 milyar lira oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen bütçeler, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör