Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Bakan Uraloğlu, sunumunda ulaştırma ve haberleşme alanlarında hayata geçirilen yatırımlar, devam eden projeler ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin bilgi verdi.
Komisyondaki görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KGM, SHGM ve BTK'nın 2027 yılı bütçe teklifleri kabul edildi.
2027 YILI TOPLAM BÜTÇE TEKLİFİ 867,9 MİLYAR LİRA
2026 yılına göre yüzde 43 artışla 867,9 milyar liraya ulaşan toplam bütçe teklifinin 281,8 milyar lirasının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, 514,7 milyar lirasının Karayolları Genel Müdürlüğüne, 70 milyar lirasının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, 1,46 milyar lirasının ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne ayrılması öngörülüyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçeleri görüşülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KGM, SHGM ve BTK'nın 2027 yılı için öngörülen yatırım bütçeleri toplamı ise 562,4 milyar lira olarak belirlendi. Bakanlığın Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) dâhil tüm bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarını kapsayan 2027 yılı yatırım programı teklifi 774,4 milyar lira oldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen bütçeler, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.