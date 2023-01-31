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Giriş Tarihi: 31.1.2023 22:17 Son Güncelleme: 31.1.2023 22:25

SON DAKİKA | Vergi borcuna yeni düzenleme! Kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika haberi: Kamu alacaklarının yapılandırılması ve cezaların silinmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

DHA
SON DAKİKA | Vergi borcuna yeni düzenleme! Kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika haberi: Vergi borcu olan vatandaşların beklediği, kamu alacaklarının yapılandırılması ve cezaların silinmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

2 BİN LİRANIN ATLINDAKİ VERGİ BORÇLARI SİLİNECEK

Düzenlemeyle 2 bin liranın altındaki vergi borçları silinecek. Tüm vergi ve sigorta primi borçları ile trafik ve otoyol geçiş cezaları yapılandırılarak 48 ayda ödenebilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçitğimiz Kabine Toplantısı'nda "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA | Vergi borcuna yeni düzenleme! Kanun teklifi komisyonda kabul edildi
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