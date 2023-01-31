SON DAKİKA | Vergi borcuna yeni düzenleme! Kanun teklifi komisyonda kabul edildi

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçitğimiz Kabine Toplantısı'nda "Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediyeler, İl Özel İdareleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin, vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.