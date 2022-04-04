Son dakika: WhatsApp değişime gidiyor! İOS’tan sonra Android’de kamera yeniliği

DOSYA LİMİTİ YÜKSELECEK Mİ?

WhatsApp'tan dosya göndermenin limiti 100 MB olarak belirlenmiş durumda. Ancak teknoloji ilerledikçe dosyaların boyutları da artıyor. 100 MB'lik limiti yetersiz bulan kullanıcıların sayısı da aynı eğilimi gösteriyor. WhatsApp, Arjantin'de pilot bir uygulamayı canlıya aldı. Kullanıcıları 2 GB'lik bir hakka sahip.

Bu özellik halen test aşamasında şirket kullanımın yoğunluğuna ve sistemde yarattığı yüke göre yeni düzenlemeler yapabilir.