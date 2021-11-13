"Bir istisna var, bu çok bilinmiyor. Kanundaki hüküm şu; 'sigortalı kadının' dediği için kısa veya uzun vadeli sigorta kollarından tescil edilmiş olmasının bir ehemmiyeti yok. Diyelim ki stajyer olarak bir yerde görev aldı, staj sebebiyle sigortalılık başlangıcı oldu, aradan 5 yıl geçti, bu arada evlendi, çocuğu oldu, 5 yıl sonra ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından tescil kaydı yapıldı, biz o 5 yıl sonraki tarihi değil, staj başlangıcı sebebiyle sigortalılığı esas alarak aradaki o süre için doğum borçlanması imkanı verebiliyoruz."