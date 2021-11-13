Son dakika haberleri...Kadın istihdamını arttırmaya dönük önemli bir proje önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Women-Up projesi kapsamında 4 bin kadın girişimciye kadın istihdamı için destek verilecek.
SON DAKİKA: 4 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE DESTEK
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan "Kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi" konulu alt komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç'ı dinledi.
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women-Up) hakkında bilgi veren Alıç, "4 bin kadın girişimciyi belirleyeceğiz. Kadın girişimciler, bir önceki yıldaki sigortalı sayısına ilave olarak bir kadını dahil etmesi durumunda işçilik maliyetinin yüzde 65'i oranında doğrudan hibe vereceğiz. Teşvik uygulamalarından da yararlanan bir işveren için ilave istihdam şartı taşıdığından dolayı 18 ay primi devlet tarafından ödenecek, vergisi Hazine tarafından karşılanacak. Alıç, başvuruların önümüzdeki günlerde alınmaya başlanacağını bildirdi.
29,5 MİLYON EUROLUK DESTEK
Alıç, projenin 7 ilde uygulanacağını ve 29,5 milyon Euroluk bir destek sağlanacağının altını çizdi. Alıç, "Destek, hibe desteği olmakla beraber tabii, farkındalık çalışmaları yurtdışı, yurtiçi fuarlara katılım , saha çalışmaları, kadın istihdamına yönelik, artırımına yönelik akademik çalışmalarla bu proje 32 ay süreyle uygulanacak" dedi.
ASKERLİK BENZERİ ÇOCUK BORÇLANMASI
Kadın milletvekilleri, erkeklere askerlikte tanınan borçlanma hakkının bir benzerinin kadara "doğum borçlanması" olarak sağlanmasını istedi. Alıç, bu konuda daha önce bir çalışma yaptıklarını, ancak konjektür uygun olmadığı için beklemeye aldıklarını, şimdi tekrar bakılabileceğini belirterek, şöyle dedi:
"Bir istisna var, bu çok bilinmiyor. Kanundaki hüküm şu; 'sigortalı kadının' dediği için kısa veya uzun vadeli sigorta kollarından tescil edilmiş olmasının bir ehemmiyeti yok. Diyelim ki stajyer olarak bir yerde görev aldı, staj sebebiyle sigortalılık başlangıcı oldu, aradan 5 yıl geçti, bu arada evlendi, çocuğu oldu, 5 yıl sonra ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından tescil kaydı yapıldı, biz o 5 yıl sonraki tarihi değil, staj başlangıcı sebebiyle sigortalılığı esas alarak aradaki o süre için doğum borçlanması imkanı verebiliyoruz."