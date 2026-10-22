SON DAKİKA! Fon yasa teklifinde tartışmalara son nokta! SPK’dan takas kesinliği ve pay blokajı açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarında takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin açıklama yaptı. Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesi uyarınca, sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimatı ve işlemleri ile ödeme işlemlerinin, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye sürecine girmesi halinde dahi geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini belirtti.

SPK, TEFAS üzerinden verilen her satış talimatının tamamlanmış bir takas işlemi anlamına gelmediğini vurgulayarak, talimatın verilmiş olmasının veya sistemde kayıt bulunmasının tek başına takasın başladığını göstermediğine dikkat çekti.