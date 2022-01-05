TOGG CEO'SU KARAKAŞ KASIM AYINDA SEDAN İÇİN ÇALIŞMALARIN BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Kasım 2021'de yaptığı açıklamada yerli otomobilin 'C segment sedan' versiyonu ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Karakaş, "Yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Türk halkının en çok tercih ettiği araç modelinin sedan olması, yerli otomobilin 'C segment sedan' versiyonunun önemini ortaya koyuyor.