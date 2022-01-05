Son dakika haberler...ABD'de CES 2022 fuarına katılacak olan yerli otomobil için TOGG, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla heyecan yarattı. Paylaşılan gizemli kısa video sonrasında, daha önce SUV modeli ile sürekli öne çıkan aracın görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olabileceği ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği kulislerde konuşulmaya başladı.
SON DAKİKA HABERİ | YERLİ OTOMOBİL TOGG SAHNE ALIYOR: GERİ SAYIM BAŞLADI
Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'de Las Vegas'ta düzenlenecek dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden birisi olan CES 2022'de sahne alacak. Merakla beklenen fuar öncesi yerli otomobil TOGG'un resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan gizemli bir video paylaşıldı. Videolu mesajda, "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022 – Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız" ifadelerine yer verildi.
UZUN LED FARLAR DİKKAT ÇEKTİ
Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda dikkat çeken, koyu temalı videoda özellikle aracın farlarının ve aydınlatmasının farklı bir tasarımda olduğu görülüyor. Görüntülerde TOGG'un yeni logosuda göze çarparken, uzun bir LED aydınlatmaya sahip aracın ön kısmının TOGG'un Sedan modeli olabileceği şeklinde yorumlandı.
SEDAN MI SUV MU? YERLİ OTOMOBİL TOGG SÜRPRİZ Mİ YAPACAK?
Tüm bunlarla beraber 2022 yılının son aylarında seri üretim bandından inecek TOGG'un SUV modeli dışında bir sürprizle CES 2022'de görücüye çıkacağını akıllara getirdi. Ancak yine de bu detayların Sedan TOGG'a değilde, SUV modelin tasarımında yapılan değişiklerin bir sonucu da olabileceği şeklindeki yorumlar da dikkat çekti.
Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası #CES2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız. #USECASEMobility®️ #CES2022#Togg pic.twitter.com/rhqp2gCXjY— Togg (@TOGG2022) January 4, 2022
TOGG CEO'SU KARAKAŞ KASIM AYINDA SEDAN İÇİN ÇALIŞMALARIN BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Kasım 2021'de yaptığı açıklamada yerli otomobilin 'C segment sedan' versiyonu ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Karakaş, "Yeni bir oyuncu olarak biz beş tane model belirledik kendimize ve bunların üzerinde de adım adım uygulamalarımız olacak. Hatta şimdiden C segmentindeki sedanımızın çalışmalarının da başladığından bahsedebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
Türk halkının en çok tercih ettiği araç modelinin sedan olması, yerli otomobilin 'C segment sedan' versiyonunun önemini ortaya koyuyor.
ALMAN ZDF: TOGG RAKİPLERİNE KIYASLA ÇOK İYİ PLANLANMIŞ BİR ATAK
Öte yandan Alman basını yerli otomobil TOGG'u yakın takibe aldı. Alman haber kanalı ZDF, ''TOGG, rakiplerine karşı çok iyi planlanmış bir atak. Bunun için Türkiye çok uygun bir ülke. Yüzde 80 ihracat odaklı Türkiye, hem konum hem de Avrupa'ya kıyasla ucuz maliyeti sektörün en tepesinden başlayarak kullanmak istiyor'' ifadesini kullandı