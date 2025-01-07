SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA

Taban aylıklarda yaşanan değişim için yasal bir sürecin işlemesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Böylelikle SSK Bağkur emeklisi için belirlenen taban aylık ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı 2025 yılı Temmuz ayına kadar 14 bin 469 TL olarak uygulanacak.

Işıkhan, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu anımsattı. Bu doğrultuda 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.