SON DAKİKA: Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olarak açıklanırken SSK ve Bağkur emeklilerine ocak-temmuz 2025 döneminde geçerli olacak şekilde yüzde 15,75 zam yapıldı. Memur emeklisi ise yüzde 11,54 zam aldı. Peki, emekli maaşı ödeme takvimi nasıl olacak? Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ
Emekli maaşı ödemelerinde Memur ve memur emeklileri her ayın ilk haftasında, SSK, Bağkur emeklisi ise ayın 17'si ile 26'sı arasında maaş alıyor. Eğer yasal prosedürler tamamlanabilirse ayın 17'sinde zamlı emekli maaşı hesaplara yatabilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14 BİN 469 LİRA
Taban aylıklarda yaşanan değişim için yasal bir sürecin işlemesi gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Böylelikle SSK Bağkur emeklisi için belirlenen taban aylık ortaya çıktı. En düşük emekli maaşı 2025 yılı Temmuz ayına kadar 14 bin 469 TL olarak uygulanacak.
Işıkhan, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini, buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı, memur emeklileri için yüzde 11,54 artış olduğunu anımsattı. Bu doğrultuda 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının, bu oransal artıştan etkilenmediğini belirten Işıkhan, bu nedenle geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı
BAĞ-KUR 4B EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için ayın 25'i
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i