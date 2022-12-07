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Giriş Tarihi: 7.12.2022 00:09 Son Güncelleme: 7.12.2022 00:19

SON DAKİKA | Zincir mağazalar için yeni kural! Bakanlık açıkladı: Sisteme aktarılacak

Son dakika haberi: Zincir mağazaların satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarılması karar verildi.

SON DAKİKA | Zincir mağazalar için yeni kural! Bakanlık açıkladı: Sisteme aktarılacak

Son dakika haberine göre; Resmi Gazete'de zincir marketleri yakından ilgilendiren bir yönetmelik yayınlandı. Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte zincir marketler artık satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği sisteme aktaracak.

ÜRÜN VE ŞUBE VERİLERİ SİSTEME AKTARILACAK

İlgili yönetmelikte şu ifadelere yer verildi:

"Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir."

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SON DAKİKA | Zincir mağazalar için yeni kural! Bakanlık açıkladı: Sisteme aktarılacak
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