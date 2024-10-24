Son nefesimize kadar mücadelemize devam

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TUSAŞ'ta yaşanan alçak terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, "Kızılelmaya varıncaya kadar milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirinceye kadar Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz" dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar TUSAŞ'ta yaşanan alçak terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem milletimize hem de yakınlarına öncelikle yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralılarımıza rabbimden acil şifalar diliyorum. Bir kez daha böylesine asil ruhlu milletin bir ferdi olduğum için de gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kızılelma'ya varıncaya kadar milli teknoloji hamlesi idealini gerçekleştirinceye kadar Allah ne kadar nefes verdiyse son nefesimize kadar bizler mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.