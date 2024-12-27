Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı sonuçları açıklandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nca "2024 SOGEP" ve "SOGEP Anadolu'dakiler" çağrıları kapsamında Antalya, Burdur ve Isparta illerinden sunulan toplam 16 projeden 5'i değerlendirmede başarılı bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca başarılı bulunarak desteklenmesi uygun görülen projeler insan odaklı kalkınma yaklaşımıyla dikkat çekiyor.



BAŞARILI BULUNAN PROJELER:

'Torosların Zirvesi İbradı Projesi -Antalya İbradı Belediye Başkanlığı'

İbradı Belediyesi, ilçeye Türkiye'nin ilk karanlık parkını kurarak astro-turizm etkinliklerini bölgeye kazandırmayı amaçlıyor. İbradı ilçesinde astro-turizmi destekleyecek ve yerel halkın gelir düzeyini artıracak faaliyetler gerçekleştirilecek. Proje ile, Altınbeşik Mağarası Milli Parkı'nda sürdürülebilir bir turizm modeli oluşturarak yerel ekonomiye önemli katkılar sağlayacak.



'Anneler Sanayide-Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'

Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen projede, sanayi bölgesinde çalışan kadınların çocuk bakımı ihtiyaçlarını karşılamak için 180 çocuk kapasiteli bir ekolojik kreş kurulması planlanıyor. Bunun yanı sıra, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları düzenlenecek ve başarıyla tamamlayan kadınlara iş imkânı sağlanacak.



'Anadolu'dakiler Çarşısı: Isparta Zanaat ve Kooperatif Ürünleri Deneyim Merkezi-Isparta Belediye Başkanlığı'

Isparta'nın geleneksel zanaatlarını ve kooperatif ürünlerini tanıtarak yerel ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan projede, atıl binalar onarılarak zanaat atölyeleri oluşturulacak ve zanaatkarların ürünleri ziyaretçilere sunulacak.



'Mavi Sedir Yaşam Merkezi-Isparta Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığı'

Dezavantajlı gruplara yönelik çok yönlü bir yaşam merkezi oluşturulması hedefleniyor. Merkezde engelli ve yaşlı bakımevleri, kreş, kadınlara yönelik eğitim merkezleri ve gençlere yönelik kütüphane gibi birimler bulunacak. Proje, toplumsal entegrasyonu güçlendirmeyi ve yaşam şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.



'Burdur İli Yaylalarında Yapılan Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yaşam Standartlarının Geliştirilmesi Projesi'

Burdur'un yaylalarında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çobanların yaşam şartlarını iyileştirerek yayla hayvancılığının sürdürülebilirliğini artırmak hedefleniyor. 70 küçükbaş hayvan yetiştiricisine yaşam çadırları ve güneş panelleri sağlanacak, ayrıca merada küçükbaş hayvancılık, bakım, besleme ve hastalıklarla ilgili eğitimler verilecek. Proje ile, çiftçilerin yaşam standartlarını yükseltilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve genç nüfusun tarım ve hayvancılığa ilgisinin yeniden kazandırılması hedefleniyor.