Sosyal Konut anketi iktidara güveni tescilledi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk evim, ilk işyerim" projesinin kamuoyundaki karşılığını ölçmek için yaptırdıkları anket ile iktidara olan güvenin bir kez daha tescillendiğini belirtti. Kurum, vatandaşların yüzde 75'inin konut fiyatları ve şartlarının uygun olduğunu söylediğini bildirdi. Kurum, anketin sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Ankete katılan vatandaşlarımızın yüzde 68'i bu projeyle şu an satışta olan ev fiyatlarının, yine yüzde 69'u da kira fiyatlarının düştüğünü ve daha da düşeceğini ifade ediyor. Milletimizin büyük bir kısmı Cumhurbaşkanımıza güveniyor, bizlere güveniyor, TOKİ'ye güveniyor. Çünkü 20 yıldır yaptığımız işler ortada. Yüzde 71 vatandaşımız bu projelerin 2 yıl içerisinde tamamlanacağına inanıyor. Yani vatandaşlarımız birileri gibi söylenen sözleri yanlış anlamamış, birileri gibi çarpıtmamış. Mesajımızı en doğru şekilde almış ve projenin arkasında 8 milyonu aşkın başvuru yapmış. Hele 'bu projeyi nasıl alacak, nasıl ödeyecek?' dediğiniz gençlerimiz 2 milyonu aşkın başvuru yaptı Halen yaptıkları yoğun başvuruyla cevap vermeye de devam ediyor." Kurum, muhalefetin eleştirilerine ise "Siz şöyle bir aynaya bakın, 3 buçuk yıldır yönettiğiniz belediyelerinizde kaç tane dönüşüm projesi yaptınız? Aynada kendinizi bir mukayese edin" ifadelerini kullandı.