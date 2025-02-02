Sosyal konut seferberliği başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

KONUT HAKKINA VURGU

Anayasa'daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, "Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler" hükmü hatırlatıldı. Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

ŞARTLAR BELİRLENDİ

Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istenildi. Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

UYGUNLUK GÖZETİLECEK

Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları, "100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu vb. etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir" şeklinde anlatıldı. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.





FAİZ % 1'İN ALTINA İNECEK

Konut kredisi aylık faiz oranları yüzde 2.85 ile 4.21 arasında değişiyor. Dar gelirli vatandaşların konut edinimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılacak kampanyada yüzde 2'nin altı faiz uygulanacak. Ekonomi yönetimi ve bankacılık sektörü arasında sürdürülen görüşmelerle faizin yüzde 1'in altına çekilmesi için çalışmalar yapılıyor.



ÖNCELİK GENÇLERDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek projelerle her ilde konut ihtiyacı analizleri yapılacak. Özellikle sabit ücretli vatandaşlar, gençler ve yeni yuva kuran çiftler için uygun fiyatlı 1+1 ve 2+1 konutlar üretilecek. Ayrıca şehit yakınları ile gazilere de ayrıcalık tanınacak.