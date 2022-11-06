Sosyal konutta kura çekimi başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin ilk etabında yer alan 250 bin konutun başvuruları 31 Ekim'de tamamlanırken, kura çekim süreci de bugün başlıyor. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği konutlara alınan 8 milyon başvurunun 5 milyon 135 bin 324'ü geçerli sayıldı. İlk kurular bugün Şırnak ve Ardahan'daki toplam 1.700 konut için çekilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün başlayarak, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını bildirdi.Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" Projesi'nin 13 Eylül'de açıklandığını, 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temelini attıklarını belirtti. İki ay bile olmadan ilk kuraları çekeceklerini aktaran Kurum, "Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek" ifadesini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da çekileceği, kuraların, noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayımlanacağı bilgisi verildi. Bugün Şırnak'ta bin 450, Ardahan'da 250 konut için kura çekimi yapılacak. Yarın Kars'ta bin 70, Siirt'e ise 903 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'daki 7 bin 100 konut için 13-14-15 ve 16 Kasım'da kura çekimi yapılacak. 12 ilin kura takviminin belirlenmesinin ardından diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için 10 Ekim'de başlayan başvurular 7 Kasım'da sona erecekti. Arsa ve işyerleri için başvuru süresinin 15 Kasım'a kadar uzatıldığı açıklandı. Arsalar için e-Devlet ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapılabiliyor. Arsalara başvuru bedeli 500 lira. İşyerine başvuru ise e-devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştiriliyor. İşyerleri için başvuru bedeli 2 bin lira. Başvurular tamamlandıktan sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Arsa ve işyerlerine şu ana kadar toplam 800 bine yakın başvuru yapıldı.Projede brüt 75 ve 85 metrekarelik 2+1'lerin fiyatı illere göre değişmekle birlikte 608 bin lira ile 770 bin lira arasında bulunuyor. Brüt 105 metrelik 3+1'lerin fiyatı ise 850 bin lira ile 950 bin lira arasında olacak. 240 ay (20 yıl) vadenin sunulduğu projede 2+1'lerin taksitleri aylık 2 bin 280 liradan, 3+1'lerin taksitleri aylık 3 bin 187 liradan başlıyor. Kura sonucu hak sahibi olanlar, evin bedelinin yüzde 10'u kadar peşinat ödeyecek.