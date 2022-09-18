Sosyal konutta vade kısaltılabilir

Başvurular, konut tipi ayrımı olmadan, proje bazında yapılacak.250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.Evet. Başvurabilir.Sadece bu kategoride yaş sınırı yok.Başvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecek.Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/ velileri aracılığı ile başvuru yapacak.Asıl hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecek.İdarece inşa edilecek konut projelerinde, imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.Vadede kısaltma olabilecek mi? Peşinat oranını fazla ödeme imkânı bulunuyor, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı da olabiliyor.