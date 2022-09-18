Sosyal konutta vade kısaltılabilir

Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?
Başvurular, konut tipi ayrımı olmadan, proje bazında yapılacak.
Hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?
250 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, her iki eşin de başvuru yapması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.
Hane halkındaki farklı kişiler, kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç, dede, 18 yaş üstü çocuklar da projelere başvuru yapabilir mi?
Evet. Başvurabilir.
Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?
Sadece bu kategoride yaş sınırı yok.
Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?
Başvurucunun, gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekecek. Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacak.
Adına kayıtlı 'yapı kullanım belgesi' olanlar projelere başvurabilir mi?
Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.
Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?
Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilecek.
Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacak?
Engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına engelli kategorisinden başvuru yapabilecek. 18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/ velileri aracılığı ile başvuru yapacak.
Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Asıl hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri, kuradan 5 iş günü sonra iade edilecek. Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade olarak alabilecek.
Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacak?
İdarece inşa edilecek konut projelerinde, imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.
Konutu devir edebilir miyiz?
2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.
Peşinat oranını fazla ödeme yapılabilir mi veya tamamen kapatılabilir mi?
Vadede kısaltma olabilecek mi? Peşinat oranını fazla ödeme imkânı bulunuyor, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı da olabiliyor.