Sözleşmeli personelin izin ve maaşında yeni dönem

Sözleşmeli personelin hastalık izninden maaş ödemesine, disiplin cezalarından göreve başlama sürelerine kadar çalışma koşullarını ilgilendiren yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeli personel, hastalık izninin yanı sıra hasta yakınına refakat izni de kullanabilecek. Hastalık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geçici iş göremezlik ödeneği alan personelin bu ödemesi, sözleşme kapsamında alacağı ücretinden düşülecek. Hastalık izni süresinin sona ermesine rağmen görevine başlamayan personelin sözleşmesi feshedilebilecek. Ancak yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce kullanılan hastalık izinleri, bu süre hesabına dahil edilmeyecek. Sözleşmeli personelin ücretleri her ayın başında peşin ödenecek.

GEÇERLİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Personelin ay tamamlanmadan görevinden ayrılması halinde, çalışmadığı günlerin ücret tutarı geri alınacak. Ancak sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması, emekli aylığı bağlanması veya hayatını kaybetmesi durumunda kalan günlere ilişkin ücretin iadesi istenmeyecek. Sözleşmeli personelin disiplin işlemlerinde devlet memurları için geçerli disiplin hükümleri esas alınacak. Maaştan kesme cezası uygulanması halinde personel ödemesinin belirlenen oranı kesilecek.



15 GÜNLÜK SÜRE TANINACAK

GÖREVE başlama süresi, personelin aynı yerde veya başka bir yerde görevlendirilmesine göre farklılık gösterecek. Aynı yerdeki göreve atanan personel, yapılan bildirimi izleyen iş günü görevine başlayacak. Başka bir yerdeki göreve atanan personele ise bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre tanınacak. Düzenleme kapsamında sözleşmeli personelin aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini doldurana kadar gerçekleştireceği kurum içi yer değişiklikleri de belirlenen kurallar çerçevesinde yapılacak. Sözleşmeli personel olarak çalışırken temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, memur kadrosuna atandıklarında bu eğitimleri yeniden almak zorunda olmayacak. Memur kadrosuna atanma nedeniyle boşalan sözleşmeli personel pozisyonları iptal edilecek. Ancak bu iptal hükmü, kararın yürürlüğe girmesinden önce açıktan alım izni verilmiş boş pozisyonları kapsamayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör