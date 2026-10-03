S&P: Kredi notunu etkilemez

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings yetkilileri, Türkiye'de bazı fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin ülkenin kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. S&P Global Ratings'in Türkiye'ye yönelik bu yılki ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de yayınlaması bekleniyor. Kuruluş, son olarak nisanda yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" olarak teyit etmiş ve not görünümünü "durağan" olarak korumuştu.

HIZLI VE İKNA EDİCİ

S&P Global Ratings Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Ülke Kredi Notları Direktör ve Lider Analisti Karen Vartapetov ile Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio, fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemelerin ve politika tepkisinin "hızlı ve ikna edici" olduğunu belirterek "Kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadı" dedi. Sürecin Türkiye ekonomisine yönelik güven ve algıyı olumsuz etkilediğini gösteren çok fazla kanıt olmadığını dile getiren Vartapetov, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Makroekonomik etkiler ve sonuçlar açısından bakıldığında, henüz çok fazla bir gelişme görmedik. Şu ana kadar oldukça izole bir durum söz konusu gibi görünüyor. Türkiye'de döviz kuru, dolarizasyon, finans ve bankacılık sektörünün finansal likiditesi gibi incelediğimiz alanlarda çok fazla bir tepki olmadı. Yönetişim kalitesi, hukukun üstünlüğü, politika yapımının etkinliği konusunda sorular olabilir. Ancak bence Türkiye'deki kredi profilinin bu kısmını değerlendirirken oldukça muhafazakar davranıyoruz. Bu, zaten derecelendirme yapımızın bir parçası. Dolayısıyla fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı olacağını düşünüyorum."



REZERVLERDE TOPARLANMA POZİTİF ETKİLİYOR

TÜRKİYE ekonomisi için büyüme ve enflasyon görünümü ile uluslararası rezervlere ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Vartapetov, Türkiye'nin ekonomik görünümü hakkında, bu yıl ortalama enflasyonun yüzde 30 seviyesinde, ekonomik büyümenin ise yüzde 3 civarında olacağını öngördüklerini belirtti. Ayrıca, rezervlerin brüt seviyesinin biraz düştüğünü ancak toparlanmanın kredi notunu destekleyici nitelikte olduğunu dile getirdi. Vartapetov, hanehalklarının döviz tercihleri konusunda ise lira cinsinden varlıklara olan güvenin sürdüğünü vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör