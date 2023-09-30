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Giriş Tarihi: 30.9.2023

S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltti

S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunun "B" olarak teyit edildiğini, kredi notu görünümünün ise "politika değişikliği" nedeniyle "negatif"ten "durağan"a çevrildiğini açıkladı. Açıklamada, 2026'ya kadar yeni ekibin Türkiye ekonomisini dış borçla finanse edilen tüketimden uzaklaştırarak daha dengeli dış ve mali hesaplara, daha kabul edilebilir enflasyon seviyelerine doğru yeniden dengeleyebileceğine inanıldığı belirtildi. Para ve maliye politikalarının etkinliği ve bağımsızlığı artarken, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle de TCMB'nin net döviz rezervlerinin güçlenmesi halinde görünümün pozitife çevrilebileceği aktarıldı.
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S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltti
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